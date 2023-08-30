Манат подешевел к евро, подорожал к рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 августа ЦБА установил на уровне 1.8465 маната/1EUR (29 августа - 1.8402 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 августа установил на уровне 0.0177/1RUB (29 августа - 0.0178 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 30 августа ЦБА сохранил на уровне 0.0641 манат/1TRY.

Р.Керимов