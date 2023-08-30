Уровень самообеспечения мукой в Азербайджане в 2022г превысил 93%, пшеницей – 56%

Уровень самообеспечения всеми видами муки в Азербайджане в 2022 году составил 93,3% против 95% в 2021 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, уровень самообеспечения пшеницей по итогам 2022 года составил 56,7% (в 2021 году - 61,5%).

Согласно данным, в 2022 году на душу населения годовой объем потребления пшеницы составлял 3,2 кг (в 2021г - 6,7 кг), муки – 47,5 кг (в 2021 году – 60,1 кг).

Ведомство отмечает, что запасы пшеницы в Азербайджане в 2022 году составили 3 млн 309,493 тыс. тонн (спад на 6,8% от показателя 2021 года). В том числе, на начало 2022 года остаток пшеницы в стране составлял 325,665 тыс. тонн. В течение 2022 года в Азербайджане было произведено 1 млн 690,832 тыс. тонн пшеницы (спад на 8% - ИФ), импортировано - 1 млн 292,996 тыс. тонн (рост на 12,6% - ИФ).

Из общего объема запасов в 2022 году 146,999 тыс. тонн пшеницы было направлено на семена, 765,451 тыс. тонн - на корм для скота и птицы, 1 млн 869,150 тыс. – на производство продовольственной продукции, в том числе муки и крупы – 1 млн 820,746 тыс. тонн.

На производство непродовольственной продукции в прошлом году было направлено 159,813 тыс. тонн пшеницы, для личного потребительного фонда населения - 32,191 тыс. тонн, остальное на другие цели (включая потери). Запасы пшеницы на начало 2023 года оцениваются в 281,259 тыс. тонн.

Запасы всех видов муки в Азербайджане в 2022 году, по данным Госкомстата, составили 1 млн 831,294 тыс. тонн (спад на 11,4% - ИФ). Он сформировался за счет остатка муки на начало 2022 года в объеме 359,534 тыс. тонн, ее производства в объеме 1 млн 365,163 тыс. тонн (спад на 8,8% - ИФ) и импорта – 106,1597 тыс. тонн (рост на 25,1% -ИФ).

В 2022 году на экспорт было направлено 9,303 тыс. тонн (рост на 58,6%), потери составили 22,132 тыс. тонн. Остальное было направлено на личный потребительский фонд населения, в качестве корма для птиц и скота, производство продовольственной и непродовольственной продукции.

Остаток муки в запасах на начало 2023 года оценивается в 292,01 тыс. тонн.

Н.Аббасова