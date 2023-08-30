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Регион 30.08.2023 14:04

Песков заявил о скорой встрече Путина и Эрдогана в России

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро состоится в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она пройдет скоро в России", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить информацию, что встреча лидеров может состояться в Сочи 4 сентября.

"Буквально на днях мы дадим официальное сообщение", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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