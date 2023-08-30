Песков заявил о скорой встрече Путина и Эрдогана в России

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро состоится в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она пройдет скоро в России", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить информацию, что встреча лидеров может состояться в Сочи 4 сентября.

"Буквально на днях мы дадим официальное сообщение", - отметил он.