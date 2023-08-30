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Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

ТЭК 30.08.2023 19:26

Brent подорожала до $85,69 за баррель

Нефтяной рынок отреагировал уверенным ростом на данные министерства энергетики США, показавшие существенное снижение запасов нефти в стране, однако затем частично отыграл подъем.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 по бакинскому времени составила $85,69 за баррель, что на $0,2 (0,23%) выше, чем на закрытие рынка во вторник.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,3 (0,37%), до $81,46 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе снизились на 214 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,24 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,19 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ураганом "Идалия", обрушившимся на побережье Мексиканского залива. Национальная метеорологическая служба США заявила о "катастрофических штормах и разрушительных ветрах" в районе урагана.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на ситуацию в Габоне, где группа военных объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. На данный момент сообщений о перебоях в добыче нефти или экспорте из страны нет.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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