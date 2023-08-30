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ТЭК 30.08.2023 18:35

Запасы нефти в США снизились на 10,58 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 214 тыс. баррелей и составили 217,41 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,24 млн баррелей, до 117,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,19 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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