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СНГ 30.08.2023 18:42

Лавров и Фидан обсудят в Москве параметры поставки 1 млн тонн зерна в Турцию при финобеспечении Катара

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на предстоящих переговорах в Москве планируют обсудить параметры льготных поставок 1 млн тонн российского зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара, сообщили в среду в МИД России.

"Главы МИД России и Турции намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента РФ В.В.Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в преддверии визита главы турецкого МИД в Россию.

В Москве "рассматривают этот проект как оптимальную рабочую альтернативу "черноморской сделке", отметили на Смоленской площади.

Предполагается, что Лавров и Фидан проведут обмен мнениями "по актуальному положению дел в украинском кризисе, будут обсуждены возможные пути его политико-дипломатического урегулирования". В частности, министры "коснутся гуманитарных тем, включая обмен военнопленными, - с упором на необходимость соблюдения обеими сторонами достигнутых в этой области договоренностей", говорится в сообщении.

"Российская сторона планирует также поднять тему пагубности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом", - заявили в МИД России.

Кроме того, на переговорах предполагается обсудить "совместную работу по таким стратегическим проектам, как строительство АЭС "Аккую", первый энергоблок которой находится в высокой степени готовности, эксплуатация газопровода "Турецкий поток", создание на турецкой территории газового "хаба". Министры также намерены уделить повышенное внимание процессу нормализации сирийско-турецких отношений, "обстоятельно проанализировать вопросы углубления сотрудничества на Южном Кавказе, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления региона", сообщили в МИД РФ.

"С учетом текущего туристического сезона С.В.Лавров и Х.Фидан планируют подробно обсудить вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗЕРНО, МИД


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