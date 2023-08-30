Боррель предлагает за текущий год выйти к показателю в 40 тыс. обученных в ЕС украинских военных

ЕС следует стремиться успеть до конца года выйти на показатель в 40 тыс. прошедших подготовку в Европе украинских военнослужащих, заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я предложил министрам поднять цель миссии до 40 тыс. подготовленных украинских солдат к концу года", - заявил Боррель во время пресс-конференции в Толедо по итогам неформальной встречи министров обороны Евросоюза.

Он отметил, что в рамках этой миссии уже были подготовлены уже 25 тыс. украинских солдат, что говорит о "беспрецедентной скорости" ее выполнения. По словам Борреля, к концу октября число прошедших подготовку в странах ЕС украинских военных достигнет отметки в 30 тысяч.

При этом Боррель отметил, что украинским военным нужна более специализированная подготовка. По его словам, по этой причине в ЕС, в частности, попробуют найти способ содействия обучению пилотов для самолетов F-16.

Он поприветствовал решение Дании и Нидерландов в будущем предоставить Украине самолеты F-16.