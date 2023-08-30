Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8465 RUR   0.0177 GBR   2.1462 TRY   0.0641

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

Дальнее зарубежье 30.08.2023 21:15

Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ЭКОВАС по Нигеру

Министры обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Испании обсудили ситуацию в Нигере и заявили о поддержке позиции ЭКОВАС по этой теме, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры подчеркнули нашу готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ЭКОВАС", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря о том, готовы ли в ЕС поддержать любые инициативы ЭКОВАС, не исключающего и военную операцию в Нигере, Боррель уточнил, что в Брюсселе согласны подробно рассмотреть любые инициативы, чтобы решить, правильны ли они. "Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем", - добавил он.

В испанском Толедо в среду и четверг проходят в неформальном формате встречи министров обороны стран ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, НИГЕР, ЭКОВАС


Похожие новости


ЕС осудил переворот в Нигере и приветствовал решения саммита ЭКОВАС ЕС требует освобождения путчистами президента Нигера ЕС приостановил сотрудничество с Нигером во всех сферах Евросоюз перестал оказывать Нигеру финансовую поддержку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az