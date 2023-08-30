Министры обороны стран ЕС поддержали позицию ЭКОВАС по Нигеру

Министры обороны стран ЕС в ходе неформальной встречи в Испании обсудили ситуацию в Нигере и заявили о поддержке позиции ЭКОВАС по этой теме, заявил в среду глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Министры подчеркнули нашу готовность поддерживать решения проблем африканских стран, предложенные в Африке. Поэтому мы будем поддерживать ЭКОВАС", - сказал он на пресс-конференции.

Говоря о том, готовы ли в ЕС поддержать любые инициативы ЭКОВАС, не исключающего и военную операцию в Нигере, Боррель уточнил, что в Брюсселе согласны подробно рассмотреть любые инициативы, чтобы решить, правильны ли они. "Если нас будут просить прыгнуть в окно, мы этого делать не будем", - добавил он.

В испанском Толедо в среду и четверг проходят в неформальном формате встречи министров обороны стран ЕС.