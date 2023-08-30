Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8465 RUR   0.0177 GBR   2.1462 TRY   0.0641

Цена на нефть

29.08 $/bbl +/- WTI 81.16 +1.06 Brent 84,91 +1,04

Дальнее зарубежье 30.08.2023 22:00

Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные объявили, что лидером Габона на время переходного периода будет генерал Брис Олигуи Нгема, сообщают в среду вечером франкоязычные СМИ.

Соответствующее заявление они сделали во время прямой трансляции на национальном телеканале.

Согласно франкоязычным СМИ, Нгема является главнокомандующим Республиканской гвардии Габона, а также двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Они объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Уже в сам день голосования за два часа до закрытия участков Альбер Ондо Осса, основной соперник Бонго Ондимбы, заявил о победе и призвал провести бескровную передачу власти. При этом Ондо Осса обвинил сторонников Бонго Ондимбы в мошенничестве.

Associated Press в свою очередь напоминает, что семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ГАБОН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az