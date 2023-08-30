Военные в Габоне назначили лидера страны на переходный период

Военные объявили, что лидером Габона на время переходного периода будет генерал Брис Олигуи Нгема, сообщают в среду вечером франкоязычные СМИ.

Соответствующее заявление они сделали во время прямой трансляции на национальном телеканале.

Согласно франкоязычным СМИ, Нгема является главнокомандующим Республиканской гвардии Габона, а также двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Они объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Уже в сам день голосования за два часа до закрытия участков Альбер Ондо Осса, основной соперник Бонго Ондимбы, заявил о победе и призвал провести бескровную передачу власти. При этом Ондо Осса обвинил сторонников Бонго Ондимбы в мошенничестве.

Associated Press в свою очередь напоминает, что семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.