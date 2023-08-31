Азербайджан и КНР обсуждают возобновление рейсов Баку-Пекин и открытие прямых авиарейсов в Чэнду

Перспективы сотрудничества в авиационной сфере и туризме обсуждались на встрече президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова с послом Китая в Азербайджане Го Минь.
«В ходе встречи обсуждался вопрос о возобновлении полетов между столицами Азербайджана и Китая. Кроме того, стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между Баку и Чэнду - столицей провинции Сычуань», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZAL.
Аскеров и Минь выразили уверенность, что подобные инициативы нацелены на укрепление взаимоотношений между двумя странами и создание новых перспектив для развития туризма и бизнеса.
Ранее в рамках рабочего визита делегации мэрии Баку под руководством главы Исполнительной власти Эльдара Азизова в провинцию Сычуань по приглашению администрации КНР, губернатор Сычуань Хуан Цянь выразил заинтересованность китайской стороны в открытии авиарейса Чэнду – Баку.
Согласно подписанному сторонами Меморандуму о взаимопонимании между Баку и провинцией Сычуань были установлены дружественные и партнерские отношения.
Н.Аббасова
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