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Транспорт и связь 31.08.2023 12:19

Азербайджан и КНР обсуждают возобновление рейсов Баку-Пекин и открытие прямых авиарейсов в Чэнду

Перспективы сотрудничества в авиационной сфере и туризме обсуждались на встрече президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова с послом Китая в Азербайджане Го Минь.

«В ходе встречи обсуждался вопрос о возобновлении полетов между столицами Азербайджана и Китая. Кроме того, стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между Баку и Чэнду - столицей провинции Сычуань», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на AZAL.

Аскеров и Минь выразили уверенность, что подобные инициативы нацелены на укрепление взаимоотношений между двумя странами и создание новых перспектив для развития туризма и бизнеса.

Ранее в рамках рабочего визита делегации мэрии Баку под руководством главы Исполнительной власти Эльдара Азизова в провинцию Сычуань по приглашению администрации КНР, губернатор Сычуань Хуан Цянь выразил заинтересованность китайской стороны в открытии авиарейса Чэнду – Баку.

Согласно подписанному сторонами Меморандуму о взаимопонимании между Баку и провинцией Сычуань были установлены дружественные и партнерские отношения.

Н.Аббасова

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Тэги: AZAL, КИТАЙ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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