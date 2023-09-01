Азербайджан откроет Торговый дом в Пекине

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу анонсировал открытие Торгового дома Азербайджана в столице Китая Пекина. "В рамках визита в Китайскую Народную Республику мы, вместе с коллегами, проведем встречи с рядом официальных представителей и руководителей компаний. Примем участие в церемонии открытия Торгового Дома Азербайджана в Пекине и других мероприятиях", - написал Джаббаров в соцсети "Х" (ранее твиттер). Р.Керимов

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