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Бизнес и законодательство 01.09.2023 10:40

Азербайджан откроет Торговый дом в Пекине

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в пятницу анонсировал открытие Торгового дома Азербайджана в столице Китая Пекина.

"В рамках визита в Китайскую Народную Республику мы, вместе с коллегами, проведем встречи с рядом официальных представителей и руководителей компаний. Примем участие в церемонии открытия Торгового Дома Азербайджана в Пекине и других мероприятиях", - написал Джаббаров в соцсети "Х" (ранее твиттер).

Р.Керимов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, КИТАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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