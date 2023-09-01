ВС Армении обстреливают позиции азербайджанских военных на границе из минометов – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что вооруженные силы Армении продолжают обстрел позиций азербайджанских военных на условной границе, применяют минометы. «Подразделения ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Зод Басаркечарского района обстреливают позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском направлении из минометов», - сообщает оборонное ведомство. По информации Минобороны, подразделения ВС Азербайджана предпринимают необходимые ответные меры. Н.Аббасова

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