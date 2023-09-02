Инфляция в Казахстане в августе составила 0,7%, в годовом исчислении - 13,1%

Инфляция в Казахстане в августе 2023 года ускорилась до 0,7% с 0,6% в июле, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

В годовом исчислении августовская инфляция составила 13,1%.

За месяц уровень цен на продовольственные товары остался без изменений, на непродовольственные товары вырос на 0,5%, на платные услуги - на 1,9%. За год продовольственные товары подорожали на 12,4% (в июле - на 13,5%), на непродовольственные товары - на 13,5% (в июле - на 15%), платные услуги - на 13,9% (в июле - 13,6%).

С августа прошлого года отмечено повышение цен на капусту - в 1,7 раза, рис - на 42,6%, консервированное молоко - на 31,8%, негазированные напитки - на 26,6%, виноград - на 22,5%, апельсины - на 21,6%, минеральную воду - на 21,5%, кефир 2,5%-й жирности - на 20,6%, пастеризованное молоко - на 19,8%, булочные и мучные изделия - на 19,6%, яйца - на 18,7%, макаронные изделия - на 17,3%, сливочное масло - на 16,2%, манную крупу - на 15,3%. Снижение цен наблюдалось на сахар-песок - на 21,3%, гречневую крупу - на 14%, чеснок - на 17,8%, лук - на 10,8%, подсолнечное масло - на 9,2%.

Уровень цен на моющие и чистящие средства вырос на 28,3%, товары личного пользования - на 19,9%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,2%, посуду - на 16,2%, строительные материалы - на 14,5%, одежду и обувь - на 14,1%. Дизельное топливо подорожало на 35,1%, сжиженный газ в баллонах - на 14,5%, бензин - на 13,3%.

Стоимость аренды жилья повысилась на 18,6%. Цены на услуги в сфере отдыха и спорта увеличились на 18,2%, здравоохранения - на 16,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 14,5%, общественного питания - на 13,1%, образования - на 12,2%, гостиниц - на 11,6%. Услуги воздушного пассажирского транспорта подорожали на 10,3%, железнодорожного - на 8,5%.

Тарифы на вывоз мусора повысились на 36,1%, водоотведение - на 25,9%, электроэнергию - на 16,4%, холодную воду - на 16,1%, содержание жилья - на 15,4%, горячую воду - на 14%, центральное отопление - на 10,1%.

В 2022 году инфляция в Казахстане составила 20,3%.