Буданов: для Китая именно военное поражение России — это плохо

Военное поражение России является угрозой для Китая, хотя они поддерживают территориальную целостность Украины, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"Нужно понимать Китай. Это не европейское восприятие мира, это самобытная культура, свой мир. Их логика не всегда понятна нашему населению. Для Китая именно военное поражение России — это плохо, мягко говоря. Поскольку в большой стратегической игре, как они это понимают, они тогда останутся один на один со своими, как они считают, противниками. А они этого не хотят", - сказал Буданов в интервью Наталье Мосейчук.
Вместе с тем, как подчеркнул начальник военной разведки, Китай открыто выступает в поддержку территориальной целостности Украины. По его словам, это официальное заявление имеет важное значение в КНР.
«То есть им нужна такая конфигурация, при которой Россия не потерпит открытого поражения, чтобы не оставаться один на один со своими проблемами, но и желательно, чтобы Украина вернула свой суверенитет. Но подчеркиваю — желательно», - заявил он.
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