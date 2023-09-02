МИД Азербайджана ответил на необоснованные претензии Пашиняна

Спикер министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил премьер-министрау Армении Николу Пашиняну, который обвинил Азербайджан в эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности", - написал дипломат в социальной сети Х.

Гаджизаде отметил, что Азербайджан примет меры для предотвращения подобных провокаций.

В.Алиев