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Внешняя политика 02.09.2023 09:05

МИД Азербайджана ответил на необоснованные претензии Пашиняна

Спикер министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил премьер-министрау Армении Николу Пашиняну, который обвинил Азербайджан в эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

"Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности", - написал дипломат в социальной сети Х.

Гаджизаде отметил, что Азербайджан примет меры для предотвращения подобных провокаций.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД


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