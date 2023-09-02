Гасанов обсудил с Гюраком перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Метином Гюраком, сообщает Минобороны Азербайджана.

"На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух братских стран и ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

Затем министры обороны двух стран приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Анкаре.

В ходе визита Гасанов также встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном.

"На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В.Алиев