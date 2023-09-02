Решительно отвергаем заявление Пашиняна, поощряющее сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана - МИД

МИД Азербайджана прокомментировало заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября, в котором отражены претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз доказывает продолжающиеся претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что это заявление премьера Армении вступает в противоречие с ранее озвученным заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло необходимость пресечения этого не укладывающегося ни в какие рамки поведения страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права, не делает выводы из плачевного положения, в которое она попала из-за своей же агрессивной политики.

"Известно, что авантюра, задуманная как одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана, противоречила советскому законодательству и была подтверждена на высшем конституционном уровне еще в то время. Всем известно, что незаконный "референдум о независимости", проведенный сепаратистами в Карабахе 10 декабря 1991 года под предлогом права на самоопределение, был организован без согласия Азербайджана и без участия азербайджанского населения этого региона. Известно также, что утверждения Армении о получении "независимости" "Нагорного Карабаха" противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана отмечает, что молчание армянской стороны по фактам почти 30-летней военной оккупации Карабахского региона Азербайджана вооруженными силами Армении, нарушения фундаментальных прав до миллиона азербайджанцев, геноцида и массовых убийств азербайджанцев показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории.

"Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение к урегулированию конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли, проявленной Азербайджаном к мирному урегулированию конфликта", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что деструктивное поведение, демонстрируемое Арменией на фоне новых реалий, сложившихся в регионе, не только не имеет перспективы, но и ведет Армению к страданиям.

МИД Азербайджана предупредил, что "любые попытки выдвинуть против азербайджанских территорий какие-либо претензии и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции будут решительно восприняты нами и получат должную реакцию".

В.Алиев