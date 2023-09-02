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Дальнее зарубежье 02.09.2023 21:18

В Нигере собрались на демонстрацию противники французского военного присутствия

Новая акция протеста против военного присутствия Франции в Нигере прошла в субботу в столице страны Ниамее, сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, антифранцузские акции в Нигере ранее проходили довольно спокойно и организованно. Однако в субботу активисты сносили барьеры, возведенные силами безопасности у французской базы, приближались к ней, а некоторые даже пытались проникнуть на ее территорию.

Военные Нигера усилили режим безопасности вокруг базы, где находятся примерно 1,5 тыс. французских солдат, и предупредили о последствиях за его нарушение.

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Тэги: НИГЕР, ФРАНЦИЯ, БАЗА, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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