В Нигере собрались на демонстрацию противники французского военного присутствия

Новая акция протеста против военного присутствия Франции в Нигере прошла в субботу в столице страны Ниамее, сообщает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, антифранцузские акции в Нигере ранее проходили довольно спокойно и организованно. Однако в субботу активисты сносили барьеры, возведенные силами безопасности у французской базы, приближались к ней, а некоторые даже пытались проникнуть на ее территорию.

Военные Нигера усилили режим безопасности вокруг базы, где находятся примерно 1,5 тыс. французских солдат, и предупредили о последствиях за его нарушение.