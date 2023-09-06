В Азербайджане в конце ноября пройдет международная конференция по борьбе с минной угрозой

Международная конференция «Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики» пройдет в Азербайджане 28-29 ноября текущего года.
«Организатором мероприятия выступает ПЮЛ «Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA)», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с подготовкой мероприятия.
По его словам, в мероприятии планируется участие 200 человек, в том числе 65 зарубежных гостей.
Мины в настоящее время являются одной из угроз, с которыми сталкиваются власти Азербайджана в восстановлении освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура.
По оценкам властей Азербайджана, в период оккупации этих территорий со стороны Армении, армянской стороной было заложено до 1,5 млн мин.
С ноября 2020 года, после окончания Второй Карабахской войны, жертвами мин на освобожденных территориях стали 305 граждан Азербайджана, в том числе 57 из них погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года очищено от мин и боеприпасов свыше 95 тыс. га.
Х.Насирзаде
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