Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8252 RUR   0.0173 GBR   2.1378 TRY   0.0634

Цена на нефть

05.09 $/bbl +/- WTI 86.69 +0.76 Brent 90.04 +1.04

Внешняя политика 06.09.2023 11:31

В Азербайджане в конце ноября пройдет международная конференция по борьбе с минной угрозой

Международная конференция «Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики» пройдет в Азербайджане 28-29 ноября текущего года.

«Организатором мероприятия выступает ПЮЛ «Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA)», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник, знакомый с подготовкой мероприятия.

По его словам, в мероприятии планируется участие 200 человек, в том числе 65 зарубежных гостей.

Мины в настоящее время являются одной из угроз, с которыми сталкиваются власти Азербайджана в восстановлении освобожденных территорий – Карабаха и Восточного Зангезура.

По оценкам властей Азербайджана, в период оккупации этих территорий со стороны Армении, армянской стороной было заложено до 1,5 млн мин.

С ноября 2020 года, после окончания Второй Карабахской войны, жертвами мин на освобожденных территориях стали 305 граждан Азербайджана, в том числе 57 из них погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года очищено от мин и боеприпасов свыше 95 тыс. га.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ANAMA, КОНФЕРЕНЦИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az