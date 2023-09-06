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06.09.2023 16:05

Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!


Yelo Bank продолжает успешно расширять сеть обслуживания. Так, на 2-м этаже Şərq Qızıl Bazar начал функционировать еще один центр самообслуживания Банка для предоставления быстрого и яркого банковского обслуживания клиентам, желающим приобрести золото в кредит.

Уникальность нового центра самообслуживания в том, что, в отличие от традиционных филиалов, воспользоваться банковскими услугами можно через терминал и планшет. Заказываете ли вы кредит, вносите депозиты или снимаете средства со своего текущего счета или совершаете переводы и ряд платежей — все это возможно в несколько кликов. Кроме того, вы можете воспользоваться возможностями кредита для покупок в бутиках золота Şərq Qızıl Bazar.

Двери центра открыты для клиентов каждый день недели, с 10:00 до 19:00. Yelo Bank в ближайшем будущем откроет еще несколько филиалов, чтобы предоставить вам современные банковские решения.

Вас интересует кредит? Тогда позвоните 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий Банкинг!


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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