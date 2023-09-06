Следующий центр самообслуживания Yelo Bank на Şərq Bazar!

Yelo Bank продолжает успешно расширять сеть обслуживания. Так, на 2-м этаже Şərq Qızıl Bazar начал функционировать еще один центр самообслуживания Банка для предоставления быстрого и яркого банковского обслуживания клиентам, желающим приобрести золото в кредит.
Уникальность нового центра самообслуживания в том, что, в отличие от традиционных филиалов, воспользоваться банковскими услугами можно через терминал и планшет. Заказываете ли вы кредит, вносите депозиты или снимаете средства со своего текущего счета или совершаете переводы и ряд платежей — все это возможно в несколько кликов. Кроме того, вы можете воспользоваться возможностями кредита для покупок в бутиках золота Şərq Qızıl Bazar.
Двери центра открыты для клиентов каждый день недели, с 10:00 до 19:00. Yelo Bank в ближайшем будущем откроет еще несколько филиалов, чтобы предоставить вам современные банковские решения.
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Yelo Bank – Яркий Банкинг!
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