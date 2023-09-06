Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

В министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле в среду позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе страны. "6 сентября в 19:50 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ), подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района", - говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры. Отдел новостей

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