Братислава и Баку могут создать СП в сфере оборонпрома

Строительство «умного села» в Карабахском экономическом районе Азербайджана, реализуемого по инициативе Словакии, планируется на начало 2024 года, заявил спикер парламента Словакии Борис Коллар.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Коллар на текущей неделе совершил официальный визит в Азербайджан. В рамках визита его 4 сентября принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Одной из тем обсуждения на встрече был проект по созданию «умного села» в Карабахе. Работы предстоит выполнить в селе Баш Гарвенд Агдамского района.
«Строительные работы по проекту, как ожидается, начнутся уже в начале следующего года», - сказал Коллар, слова которого приводит агентство TASR.
Коллар добавил, что контракт на разработку проекта подписан с компанией «Vodohospodarske Stavby».
Он также отметил, что представители «Konstrukta Defence» и одной из азербайджанских компаний обсудили в Баку «возможность создания совместного предприятия оборонпрома».
Р.Керимов
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