Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном сталкивается с серьезными вызовами из-за провокаций Армении, Азербайджан защитит территориальную целостность - МИД

МИД Азербайджана считает, что процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном сталкивается с серьезными вызовами из-за постоянных военно-политических провокаций Армении.

Об этом говорилось в пятницу на совместном брифинге министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, помощника президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, а также представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова, проведенного для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.





"Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией сталкивается с серьезными вызовами. Поведение армянской стороны, которое мы наблюдаем, является повторением типичной для этой страны на протяжении 30 лет практики имитации переговоров, выхода из ранее достигнутых договоренностей и уклонения от выполнения взятых на себя обязательств, прибегая к различным политическим, военным и другим провокациям", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.





В Баку считают, что целью Армении является поддержание сепаратизма на территории Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами. "С этой целью Армения пытается выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могли бы обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров", - подчеркивает ведомство.





По информации МИД, в Азербайджане в настоящее время продолжают незаконно находиться вооруженные силы Армении численностью около 10 тыс. человек. "На территории Азербайджана (в Карабахском регионе - ИФ), где временно находится российский миротворческий контингент, ими (незаконными армянскими вооруженными формированиями - ИФ) развернуты десятки танков и другой бронетехники, более 200 единиц тяжелого артиллерийского вооружения, в том числе ракетно-артиллерийских систем, десятки различных видов радиоэлектронной боевой техники, около 200 минометов",- говорится в информации.





На брифинге также подчеркнули, что Армения нарушает свои обязательства и предоставляет техническую, военную, материально-техническую и финансовую поддержку для поддержки сепаратистов. Кроме этого, Армения из своего госбюджета напрямую финансирует эти незаконные формирования.





Помимо этого, заявили в Баку, несмотря на признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, армянские дипмиссии, аккредитованные в различных международных организациях, продолжают распространять различного рода документы от имени незаконного сепаратистского режима.





"Запланированные (на 9 сентября - ИФ) так называемые "выборы" "президента" этой незаконной структуры являются крайне провокационным шагом. Такое открытое нарушение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана неприемлемо ни в каком случае", - подчеркивает МИД.





В Баку напомнили, что провокации, совершаемые Арменией, негативно влияют на процесс нормализации и сводят на нет усилия международных игроков в этом направлении.





"Необходимо адекватно понимать риски и угрозы, возникающие в результате безответственного и деструктивного поведения Армении, и принять соответствующие меры для предотвращения подобных действий Армении", - отметили на брифинге.





Азербайджан привержен мирному процессу, и эта позиция подтверждена последовательными шагами, которые Баку предпринимает с ноября 2020 года. "Наша решимость защитить наш суверенитет и территориальную целостность столь же тверда и решительна", - отмечает МИД Азербайджана.





Х.Насирзаде