Байден на встрече с Моди выступил за постоянное членство Индии в СБ ООН

Президент США Джо Байден в пятницу на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди выступил за реформу ООН и предоставление Индии статуса постоянного члена СБ ООН.
"Президент Байден вновь заявил о поддержке реформы СБ ООН - с присоединением к нему Индии в качестве постоянного члена", - говорится в пресс-релизе Белого дома.
Президент также приветствовал кандидатуру Индии на пост непостоянного члена Совета на 2028-2029 годы.
Кроме того, лидеры отметили необходимость укрепления и реформирования многополярной системы, "которая будет лучше отражать современные реалии". Байден и Моди выразили приверженность задаче обеспечить всеобъемлющую программу реформ ООН, которая будет включать, в том числе, расширение категории постоянных и непостоянных членов СБ.
Байден и Моди также заявили о готовности поддержать создание глобальных устойчивых цепочек поставок полупроводников, договорились продолжать кооперацию в развитии возобновляемой энергетики. Они приветствовали сотрудничество в исследованиях в области здравоохранения, включая борьбу с раком.
Также Байден поздравил Моди, ученых и инженеров Индийской организации космических исследований (ISRO) с прилунением аппарата "Прагъян" в районе неизведанного Южного полюса Луны в рамках программы индийской межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), а также с успешным выведением на эллиптическую околоземную орбиту индийской космической обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1.
При этом ISRO и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обсуждают организацию совместной работы на Международной космической станции в 2024 году. Кроме того, согласно документу, стороны работают над определением план сотрудничества в проведении пилотируемых космических полетов. Отмечается, что страны намерены "усилить координацию в области планетарной обороны для защиты Земли и космических аппаратов от воздействия астероидов и околоземных объектов".
При этом в сообщении Белого дома ничего не говорится о том, обсуждали ли Байден и Моди Россию и ситуацию на Украине.
В свою очередь Моди назвал встречу с Байденом плодотворной.
"Встреча была весьма продуктивной. Мы обсудили много вопросов, которые будут способствовать укреплению экономических связей и связей между народами Индии и США. Дружба между нашими странами продолжит играть значительную роль в содействии глобальному благу", - написал индийский премьер в своем аккаунте в X (ранее - твиттер).
Дипломаты Рафиев и Шарифов стали заместителями главы МИД Азербайджана
Байрамов рассказал Боррелю об основных рисках на Южном Кавказе - МИД
Азербайджанские военные пресекли третью провокацию за день армянских НВФ в Карабахе
Covestro может начать переговоры с ADNOC, готовой предложить за нее 11,6 млрд евро
Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch
Капитализация вьетнамского автопроизводителя VinFast рухнула на $140 млрд за 2 недели
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
В 14 департаментах Франции объявят "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС