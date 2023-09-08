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Дальнее зарубежье 08.09.2023 23:07

США готовятся примерно вдвое сократить военное присутствие в Нигере

Командование США ведет подготовку к выводу из Нигера в предстоящие недели до половины военного контингента, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Два представителя Минобороны США, обладающие конкретной информацией, заявили, что военные готовятся примерно наполовину сократить свое присутствие в Нигере в течение следующих несколько недель, в то время как в столице страны Ниамее идут акции протеста", - отмечает издание.

"По словам одного из представителей Минобороны, в результате общее число военнослужащих в Нигере может сократиться с 1,2 тыс. человек, как было до переворота 26 июля, до отметки (...) между 500 и 1 тыс. человек", - уточняет Politico.

Ранее поступала информация, что США уже эвакуируют из Нигера небольшое число военных, не задействованных в выполнении основных задач.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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