США готовятся примерно вдвое сократить военное присутствие в Нигере

Командование США ведет подготовку к выводу из Нигера в предстоящие недели до половины военного контингента, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Два представителя Минобороны США, обладающие конкретной информацией, заявили, что военные готовятся примерно наполовину сократить свое присутствие в Нигере в течение следующих несколько недель, в то время как в столице страны Ниамее идут акции протеста", - отмечает издание.

"По словам одного из представителей Минобороны, в результате общее число военнослужащих в Нигере может сократиться с 1,2 тыс. человек, как было до переворота 26 июля, до отметки (...) между 500 и 1 тыс. человек", - уточняет Politico.

Ранее поступала информация, что США уже эвакуируют из Нигера небольшое число военных, не задействованных в выполнении основных задач.