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Макроэкономика 11.09.2023 23:30

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2023г до 0,8%, в 2024г - до 1,3%

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила прогноз роста экономики еврозоны в 2023 году до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%.

В 2024 году, как ожидается, ВВП еврозоны вырастет на 1,3%, а не на 1,6%, говорится в обзоре ЕК.

Прогноз увеличения экономики Евросоюза на текущий год ухудшен до 0,8% с 1%, на следующий год - до 1,4% с 1,7%.

"Последние статданные подтверждают, что экономическая активность в ЕС в первой половине 2023 года была сдержанной в связи с серьезными потрясениями, которые приходится испытывать странам региона. Слабость внутреннего спроса, особенно потребительских расходов, показывает, что высокие цены на большинство товаров и услуг оказывают более серьезное давление на экономику, чем мы полагали в нашем предыдущем прогнозе", - говорится в обзоре.

"Резкое сокращение объемов банковского кредитования говорит о том, что ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне оказывает свое влияние на экономику, - отмечают в ЕК. - Различные опросы указывают на замедление экономической активности в летний период и последующие месяцы. Слабость в промышленном секторе сохраняется, и импульс к росту в сфере услуг ослабевает".

Эксперты ЕК подчеркивают, что ситуация в мировой экономике в первом полугодии была несколько лучше, чем ожидалось, несмотря на слабую динамику в Китае. Тем не менее, прогнозы ЕК для мировой экономики и объемов международной торговли практически не меняются, и это означает, что европейские страны не могут рассчитывать на поддержку за счет внешнего спроса.

Как ожидают в ЕК, глобальный ВВП увеличится на 3,2% как в этом, так и в следующем году.

"Импульс к замедлению роста в ЕС, вероятно, сохранится и в 2024 году, поскольку жесткая денежно-кредитная политика продолжит ограничивать экономическую активность. В то же время, мы ожидаем некоторого увеличения темпов роста ВВП в следующем году, поскольку инфляция замедляется, европейский рынок труда остается сильным, а доходы населения постепенно восстанавливаются", - говорится в обзоре ЕК.

Прогноз инфляции в еврозоне (индекс HICP) на текущий год понижен до 5,6% с 5,8%, на следующий - повышен до 2,9% с 2,8%. В ЕС, согласно обновленному прогнозу ЕК, инфляция в этом году составит 6,5% (ранее - 6,7%), в следующем - 3,2% (ранее - 3,1%).

ЕК ожидает, что цены на энергоносители в Европе продолжать снижаться до конца 2023 года, однако более медленно, чем ранее. При этом в 2024 году они могут вновь немного вырасти в связи с ожидаемым подъемом цен на нефть.

В обзоре ЕК отмечается, что ситуация на Украине и другие геополитические факторы по-прежнему несут в себе риски для Европы.

Кроме того, эксперты предупреждают, что ужесточение монетарной политики может оказать более серьезное давление на экономику, чем ожидается в данный момент. С другой стороны, оно может привести к более быстрому ослаблению инфляции и, соответственно, ускорить восстановление реальных доходов населения, отмечается в обзоре.

Согласно прогнозу ЕК, ВВП Германии в 2023 году сократится на 0,4%, а в следующем вырастет на 1,1%. Ранее ожидалось повышение первого показателя на 0,2%, второго - на 1,4%.

Прогноз роста экономики Франции на 2023 год повышен до 1% с 0,7%, на следующий - понижен до 1,2% с 1,4%.

Экономика Италии, как ожидается, вырастет на 0,9% и 0,8% в 2023 и 2024 годах соответственно, Испании - на 2,2% и 1,9%.

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Тэги: ЕВРОПА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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