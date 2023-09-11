Азербайджана и Израиль подписали «Дорожную карту» по сотрудничеству в АПК до 2026г

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в понедельник принял находящегося с визитом в Баку министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтер, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минсельхоз.
В ходе встречи стороны отметили динамичное развитие между двумя странами во всех сферах, подчеркнув, что заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере АПК.
«На встрече обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем в области сельского хозяйства, увеличения аграрного товарооборота, использования самых современных технологий в области животноводства и семеноводства. Также обсуждались вопросы расширения сотрудничества по исследованиям в сфере АПК и программам по обмену опыта, израильский опыт в ирригации», - отмечается в информации.
В ходе встречи состоялся широкий обмен мнений по вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам переговоров министерства подписали «Декларацию намерениях о сотрудничестве в области сельского хозяйства», а также «Дорожную карту по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства на 2023-2025 годы».
«В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий в этой сфере планируется создать совместную рабочую группу», - отметили в министерстве.
Х.Насирзаде
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