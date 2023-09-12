Стоимость 100 ведущих брендов КНР превысила $1 трлн третий год подряд

Стоимость 100 ведущих китайских брендов третий год подряд превышает $1 трлн, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands.
Их общая стоимость в этом году составила $1,01 трлн, что на 19% ниже прошлогоднего уровня. Тем не менее, с 2014 года показатель вырос примерно в 3,7 раза.
Первое место в рейтинге третий год занимает интернет-гигант Tencent - $144,1 млрд, далее следуют ритейлер Alibaba - $90,2 млрд, производитель алкогольных напитков Moutai - $88,4 млрд, Douyin (китайский аналог TikTok) - $46,6 млрд.
Замыкающая топ-5 телекоммуникационная China Mobile (SPB: 941) продемонстрировала самый значительный рост стоимости бренда за минувший год - на 38%, до $31,7 млрд.
В десятку лидеров входят также интернет-компания Meituan (SPB: 3690) - $30,5 млрд, производитель телекоммуникационного оборудования Huawei - $27 млрд, выпускающая потребительскую технику Haier - $27 млрд, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) - $26,5 млрд и ритейлер JD.com - $24,8 млрд.
Рейтинг самых дорогих китайских брендов составляется агентством Kantar с 2014 года. При его расчете учитываются финансовые показатели компаний и отзывы свыше 25 тыс. потребителей.
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