Цены на нефть растут, Brent подорожала до $91 за баррель

Цены на нефть поднимаются во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.
Их внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 составляет $91 за баррель, что на $0,36 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов опустилась на $0,01 до $90,64 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,45 (0,52%), до $87,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,22 (0,3%), до $87,29 за баррель.
В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Тем не менее по итогам сессии как Brent, так и WTI немного подешевели.
"Импульс к росту нефтяного рынка на данный момент исчерпан, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Рынку нужны новые сигналы, чтобы выбрать дальнейшее направление. Цены, возможно, будут колебаться около $90 за баррель какое-то время".
За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.
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