Налогоплательщики в Азербайджане посредством новых кассовых аппаратов в январе-августе увеличили оборот на 16%

Налогоплательщики в Азербайджане по состоянию на 1 сентября 2023 года установили 92,588 тыс. контрольно-кассовых аппаратов нового поколения (699 в августе против 1751 в июле), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственной налоговой службе (ГНС).
«Оборот по ним в январе-августе 2023 года составил 14,3 млрд манатов, что на 16% превышает показатели аналогичного периода 2022 года», - отметили в службе.
Как сообщалось ранее, оборот по ним в 2022 году составил 19,5 млрд манатов (+26,6% от показателя 2021 года).
Р.Ахмедов
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