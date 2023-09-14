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ЕС не удалось согласовать параллельную имплементацию договоренностей между Сербией и Косово - Боррель

После продолжительных переговоров ЕС не удалось согласовать параллельную имплементацию договоренностей между Сербией и Косово из-за несогласия косовского премьер-министра Альбина Курти, заявил в четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы очень старались, но, к сожалению, не смогли преодолеть различия сегодня", - заявил он журналистам по итогам консультаций в Брюсселе.

По его словам, Курти настаивал на воплощении в жизнь политических аспектов по нормализации в первую очередь, тогда как президент Сербии Александр Вучич хотел начать с формирования Объединения сербских общин. ЕС предложил в качестве компромиссного решения проведение этих процессов параллельно.

Боррель заявил, что Вучич, изначально пришедший со своим собственным предложением, в итоге согласился на предложение ЕС, однако Курти оказался не готов принять его. Вместо этого, по словам главы дипломатии ЕС, Курти настаивал "на формализации де-факто признания Косово" в качестве первого шага.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что не удалось добиться прогресса в деэскалации напряжения на севере Косово.

Ранее в четверг Вучич заявил, что переговоры с Курти при участии Борреля завершились без какого-либо результата, и "четкий путь к нормализации отношений так и не определен". Формировании на севере Косово Объединения сербских общин он назвал основной темой переговоров. По его словам, "предложение ЕС состояло в том, чтобы сначала определить, насколько можно доверять ходу процесса формирования Объединения сербских общин, а затем определить обязательства сторон".

Ситуация на севере Косово осложнилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

В этих столкновениях на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат натовской миссии Сил для Косово (КФОР).

С тех пор прошло несколько встреч Борреля с Вучичем и Курти, однако все они были безрезультатны.

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Тэги: ЕС, СЕРБИЯ, КОСОВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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