Король Швеции отмечает 50-летие интронизации

Шведский король Карл XVI Густав в пятницу празднует 50 лет со дня восшествия на престол, сообщает агентство Associated Press (AP).
Празднование, начавшееся накануне, продлится четыре дня, кульминацией станет военный парад в Стокгольме.
В честь юбилейной даты правления короля состоится оперное выступление в королевской резиденции в Дротнингхольмском дворце, церковная служба в королевском дворце в Стокгольме и различные банкеты. Также в честь короля запустят салюты, а сам монарх обратится к народу в телевизионном выступлении. В субботу Карл XVI Густав с супругой проедет в конном экипаже по центру Стокгольма в сопровождении 3 тыс. служащих шведской армии, флота и ВВС.
На празднование приглашены, в частности, королева Дании и двоюродная сестра Карла Густава Маргрете II, а также король Норвегии Харальд V.
Правление Карла XVI Густава, которому весной исполнилось 77 лет, является самым продолжительным в истории шведской монархии, насчитывающей более тысячи лет.
Нынешний король - выходец из династии Бернадотов, основанной более 200 лет назад королем Швеции и Норвегии Жан-Батистом Бернадотом, также известным как Карл XIV Юхан.
Первый рекорд Карл-Густав установил еще в 1973 году: тогда, взойдя на трон в возрасте 27 лет, он стал самым молодым монархом из династии Бернадотов.
За год до коронации в титуле короля тогда еще принц познакомился со своей будущей супругой Сильвией-Ренатой Зоммерлат. 19 июня 1976 года состоялась их свадьба.
У Карла-Густава трое детей: принцесса Виктория, принц Карл-Филипп и принцесса Мадлен.
Полномочия шведского короля постепенно ограничивали с течением времени, а изменение конституции в 1975 году закрепило за монархом статус номинального главы государства с церемониальными обязанностями.
В обязанности короля входят прием иностранных высокопоставленных лиц, представление Швеции во время государственных визитов за границу и вручение наград, в том числе Нобелевской премии. Карл XVI Густав также раз в год открывает заседание парламента и председательствует на заседаниях кабинета министров и законодателей, но при этом не принимает политических решений. Кроме того, король является Великим магистром королевских рыцарских орденов и имеет наивысшее воинское звание (при этом вооруженные силы подчиняются исключительно правительству).
По данным опросов, большинство жителей Швеции поддерживают монархию, даже несмотря на то, что она не соответствует принципам господствующей в стране концепции эгалитаризма. Многие шведы считают короля одним из символов государства и фигурой, объединяющей в периоды кризиса.
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