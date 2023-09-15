В Баку разочарованы заявлениями представительницы Госдепа на слушаниях в комитете Сената США по международным отношениям

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана выразили разочарование заявлениями исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в ходе слушаний в комитете Сената США по международным отношениям в четверг.

"Что касается утверждений исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, которые не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период, то они просто разочаровывают", - заявил в пятницу спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде,.

По его словам, которые приводит "Интерфакс-Азербайджан", заявления представительницы Госдепа, "не только противоречат договоренности об одновременном использовании дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, достигнутой в ходе контактов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном 1 сентября", но и "содержат элементы антиазербайджанской клеветнической кампании Армении".

"Несоблюдение Арменией и созданным ею незаконным режимом (в Карабахе - ИФ-Аз) этой договоренности, а также необоснованные претензии по поводу "блокады и гуманитарной ситуации" хорошо известны США", - заявил представитель МИД Азербайджана.

"Мы хотели бы напомнить госпоже Ким, которая утверждает, что война между Арменией и Азербайджаном не окончена, что Азербайджан предложил Армении мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете обоих государств, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года. Двусторонние переговоры по мирному договору, инициированные Азербайджаном и поддержанные международными партнерами, в том числе США, являются фундаментальным процессом послевоенного и постконфликтного периода", - отметил он.

Спикер внешнеполитического ведомства добавил, что "хотя война и конфликт закончились, Армения по-прежнему занимается имитацией переговоров и непрерывными военно-политическими провокациями, как это было во время почти 30-летней оккупации, препятствуя миру и стабильности в регионе".

В Баку считают важным и справедливым требовать прекращения провокаций со стороны Армении и немедленного вывода армянских войск с территории Азербайджана и призывают американскую сторону действовать, исходя из этой позиции, продолжил Гаджизаде.

Спикер МИД подчеркнул, что заявление представительницы Госдепа о том, что права и безопасность "армянского народа Нагорного Карабаха" должны быть отражены в мирном соглашении, противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, поскольку содержит терминологию, "которую Армения целенаправленно использует для поощрения сепаратизма на азербайджанских территориях".

"В то же время это является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны из этого региона в результате армянской политики этнической чистки и геноцида", - считает он, добавив, что "проживающие в настоящее время в Карабахе армяне не представляют все слои населения этого региона".

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения, а, напротив, стремится к реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, "и, несмотря на препятствия, чинимые Арменией и ее марионеточным режимом, мы полны решимости двигаться вперед в этом направлении".

"Процесс реинтеграции является внутренним делом нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела недопустимо", - заявил Гаджизаде, призвав международное сообщество, в том числе американскую сторону, не следовать клеветнической кампании Армении и воздерживаться от шагов, не способствующих стабильности в регионе.

Спикер МИД Азербайджана также заметил, что "инициатором и организатором этих слушаний (в комитете Сената США по международным отношениям - ИФ-Аз) является проармянский сенатор Роберт Менендес, отличающийся традиционной враждебной позицией по отношению к нашей стране". "В то время как вышеупомянутому сенатору предъявлены обвинения в коррупции и ведется расследование, тот факт, что этот человек все еще занимается антиазербайджанской деятельностью, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, еще раз доказывает, что политическая этика для него вообще ничего не значит", - полагает Гаджизаде.

Р.Керимов