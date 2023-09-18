АПБ и Россельхознадзор провели аудит 2 производителей молочной продукции

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с Россельхознадзором провело аудит двух воронежских предприятий, заинтересованных в поставках молочной продукции в Азербайджан.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Россельхознадзора, аудит ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ» и филиал ПАО МК «Воронежский» «Калачеевский сырзавод» был проведен посредством видеоконференции.
«Инспекторы азербайджанской стороны детально познакомились с производственными помещениями, складами хранения. В ходе дальнейших обсуждений участники аудита рассмотрели вопросы обеспечения безопасности молочной продукции. Специалисты предприятия в онлайн режиме продемонстрировали, каким образом происходит осуществление контроля на разных этапах производства от поступления продукции на предприятие до готовой продукции. Специалисты предприятий рассказали об условиях хранения готовой продукции, соблюдении ветеринарных требований Азербайджанской Республики», - подчеркивается в информации.
Кроме того, представителям АПБ рассказали о маркировке продукции, о проведении лабораторных исследований в аккредитованных лабораториях. Предприятиями были предоставлены пакеты документов, запрошенные азербайджанской стороной.
«О результатах проведенных инспекций азербайджанской стороной будет уведомлен Россельхознадзор», - отмечает ведомство.
Р.Ахмедов
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