В ЕС не исключают поступление уже в октябре предложений по новому пакету антироссийских санкций

Новые предложения по следующему пакету европейских санкций против РФ могут быть представлены уже в октябре, они, вероятнее всего, коснутся импорта алмазов, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Новые меры, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, скорее всего, будут включать в себя европейскую версию предстоящего запрета G7 (на импорт алмазов - ИФ) и, возможно, предложение по использованию для помощи Киеву прибыли, полученной от замороженных активов центрального банка РФ", - сообщает агентство со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Новый пакет может быть представлен в первой половине октября или во время октябрьского саммита ЕС-США. Дата этой встречи пока не установлена.

При этом группа стран, в которую входят Польша и балтийские государства, призывают также ввести дополнительные ограничения в сфере торговли российским СПГ и санкции в сфере IT-услуг. Кроме того, они призывают к ограничениям, связанным с атомной энергетикой. Агентство отмечает, что подобные предложения Варшавы и стран Балтии отклонялись ЕС уже не раз.

Ранее сообщалось, что G7 до конца года введет запрет на импорт алмазов из РФ. Будет введен прямой запрет на покупки, который вступит в силу 1 января будущего года, а также косвенный запрет, который будет введен постепенно.