В Баку обвиняют Ереван в подрыве процесса нормализации отношений и подготовке к военной агрессии

В Баку обвиняют Ереван в подрыве процесса нормализации отношений Азербайджана и Армении и подготовке к военной агрессии.

«Несмотря на все усилия Азербайджана посредством вовлеченных международных партнеров, Армения, и созданный ею на суверенных территориях Азербайджана незаконный режим, продолжают подрывать процесс нормализации и отвергать все предложения, направленные на снижение напряженности», - было заявлено в ходе брифинга для аккредитованного дипломатического корпуса, прошедшего в понедельник в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана с участием помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и замминистра иностранных дел Фариза Рзаева.

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД заявили, что Азербайджан сталкивается с «постоянными провокационными шагами противоположной стороны», ярким примером в этом отношении являются так называемые «президентские выборы» в Карабахском регионе. «Несмотря на призывы Азербайджана, армянская сторона не отказалась от своих действий в этом направлении», - заявлено в ходе брифинга.

При этом ведомство подчеркивает, что «Турция, Пакистан, Украина, Великобритания, Грузия, Молдова, Румыния, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Германия, США, Иран и такие международные организации как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Европейский Союз выступили с заявлениями, осудив и не признав незаконные выборы и их легитимность».

Представителей дипкорпуса проинформировали о том, что за последние несколько месяцев, c помощью различных вовлеченных партнеров, в частности, России, США и ЕС, продолжались усилия «по реализации одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для доставки товаров армянским жителям Карабахского региона Азербайджана».

«Во всех дипломатических дискуссиях все без исключения участники подтвердили, что формула одновременного прохождение из Лачина и Агдама представляет собой легитимный и разумный выход из сложившейся ситуации», - сообщила азербайджанская сторона в ходе брифинга, добавив также, что «призыв к одновременным проходам был отражен в заявлениях Госдепартамента США, МИД России, пресс-секретаря председателя Совета ЕС, а также в выступлениях на заседании Постоянного совета ОБСЕ, состоявшемся 12 сентября».

В Баку заявили, что «в то время как Азербайджан последовательно реагировал на призывы привлеченных международных партнеров и добросовестно рассматривал различные варианты одновременного проезда из Лачина и Агдама, армянская сторона с той же степенью последовательности отходила от договоренностей и выдвигала новые предлоги».

«Продолжающиеся возражения армянской стороны против открытия дорог являлись политическими и не имели ничего общего с какими-либо «гуманитарными соображениями». Цель заключается в том, чтобы сохранить инструменты и средства для дальнейшего разжигания сепаратизма на территории Азербайджана. Рядовые жители продолжают оставаться заложниками данной политической авантюры», - считает азербайджанская сторона.

Представителям дипкорпуса заявили, что «недавние публичные слушания в Сенате США были не чем иным, как организованным спектаклем, направленным на удовлетворение интересов армянского лобби». Азербайджанская сторона выразила сожаление, что представитель Госдепартамента присоединился к «односторонним антиазербайджанским заявлениям, сделанным армянскими лоббистами».

«Уже несколько недель с американской стороной на различных уровнях обсуждается вопрос одновременного проезда из Лачина и Агдама с соблюдением законодательства Азербайджана, включая таможенные требования. Таким образом, причина нынешнего тупика абсолютно ясна для американской стороны. Несмотря на это, выступления в Сенате США повторили ложную армянскую версию», - подчеркивает МИД.

Ведомство указывает, что 17 сентября Баку получил первичное уведомление от МККК о том, что армянская сторона согласилась принять груз с параллельным проходом по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди. «Сегодня в 7:00, после получения вербальной ноты о проезде МККК, мы смогли организовать одновременный проезд двух автотранспортных средств МККК, соответственно, одного по дороге Агдам-Ханкенди и другого по дороге Лачин-Ханкенди, что в очередной раз продемонстрировало безосновательность обвинений в «блокаде» в адрес Азербайджана», - подчеркивает МИД.

При этом в МИДе считают, что «cитуация вокруг вопроса доставки товаров не изолирована от участившихся военно-политических провокаций Армении, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»

«Более чем 10-тысячные вооруженные силы Армении продолжают незаконно дислоцироваться на территории Азербайджана. В нарушение своих обязательств Армения оказывает техническую, военную, логистическую и финансовую помощь для поддержания этих сил. Эти вооруженные формирования на территории Азербайджана финансируются непосредственно из госбюджета Армении», - указывает ведомство.

Особую обеспокоенность вызывает использование средств радиоэлектронной борьбы, незаконно размещенных на суверенной территории Азербайджана.

«В последние дни мы стали свидетелями еще более интенсивных военных провокаций, сопровождавшихся усиленным наращиванием военной мощи, как вдоль неделимитированной границы между Азербайджаном и Арменией, так и в Карабахском регионе. ВС Армении роют новые траншеи, строят укрепления и накапливают личный состав и технику, очевидно пытаясь начать новое военное нападение», - говорится в заявлении МИД.

Р.Керимов