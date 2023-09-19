Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели гражданского лица в результате обстрела армянскими военными города Шуша

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданского лица в результате обстрела города Шуша (Карабахский регион) со стороны армянских военных.

"В результате обстрела 19 сентября города Шуша в Карабахском регионе Азербайджана со стороны формирований вооруженных сил Армении из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочного ранения погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу, 1967 года рождения", - говорится в сообщении.

По факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 120.2.11, 120.2.12, 214.2.1, 214.2.3, 279.3 и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Предварительное расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Р.Керимов