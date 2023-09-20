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Регион 20.09.2023 00:36

В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

Более 30 человек пострадали в результате столкновения демонстрантов с полицейскими у здания правительства Армении в центре Еревана.

"По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 34 человека, из которых 16 - полицейские, 18 - гражданские лица", - заявили в пресс-службе Минздрава Армении.

Отмечается, что 17 человек получили необходимую помощь и были выписаны из больницы.

"16 человек продолжают лечение. Один человек прооперирован", - уточнили в ведомстве.

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Тэги: АРМЕНИЯ, БЕСПОРЯДКИ, МЕДПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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