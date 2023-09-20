В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

Более 30 человек пострадали в результате столкновения демонстрантов с полицейскими у здания правительства Армении в центре Еревана.
"По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 34 человека, из которых 16 - полицейские, 18 - гражданские лица", - заявили в пресс-службе Минздрава Армении.
Отмечается, что 17 человек получили необходимую помощь и были выписаны из больницы.
"16 человек продолжают лечение. Один человек прооперирован", - уточнили в ведомстве.
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