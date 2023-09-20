Расходы на ИТ-безопасность в Европе в 2023г вырастут более чем на 12% - IDC

Расходы на обеспечение информационной безопасности в Европе в 2023 году увеличатся на 12,2% в годовом выражении, несмотря на экономический спад в регионе, говорится в прогнозе International Data Corporation (IDC).
С учетом ожидаемого сохранения текущей тенденции в 2027 году совокупные европейские инвестиции в ИТ-безопасность составят около $79 млрд. Наиболее выраженная положительная динамика будет наблюдаться в Чехии, где среднегодовые темпы роста профильных расходов (CAGR) достигнут приблизительно 15%, а также в Ирландии и Германии.
Увеличение прогнозируемого показателя в период с 2022-го по 2027 год будет происходить главным образом за счет наращивания вложений в программное обеспечение и в развитие услуг в сфере ИТ-безопасности, в то время как расходы на аппаратные средства продемонстрируют скромный рост.
Быстрее всего инвестиции в информационную безопасность будут расти в сфере здравоохранения (CAGR оцениваются в 13,7%), немногим медленнее - в финансовом секторе (13,5%). На третьем месте по темпам роста вложений расположится медиа- и телекоммуникационная отрасль (13,1%).
Причина увеличения расходов на ИТ-безопасность в Европе в условиях сложной экономической ситуации заключается в высокой степени важности данной статьи бюджета, считают в IDC.
"Европейские организации осознают, что надежная защита - это не просто расходы, а стратегические инвестиции", - подчеркнул менеджер по исследованиям IDC European Security Ромен Фушеро.
По его словам, все более сильная зависимость бизнеса от технологий в сочетании с растущими угрозами обусловливает необходимость принятия самых активных мер по обеспечению безопасности.
В дальнейшем росту соответствующих расходов также будут способствовать последние изменения в законодательстве ЕС - в частности, расширение перечня организаций, относимых к операторам основных услуг, поскольку на такие учреждения распространяются более жесткие требования по обеспечению кибербезопасности, сообщается в материале IDC.
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