Brent подешевела до $94,14 за баррель

Цены на нефть сократили падение вечером в среду после публикации данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах за прошлую неделю.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 по бакинскому времени подешевели на $0,2 (0,21%) - до $94,14 за баррель.
Котировки октябрьских фьючерсов на WTI, торги которыми завершаются в среду, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,05 (0,05%) - до $91,15 за баррель. Более активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене $0,21 (0,23%) и стоят $90,27 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей.
Тем временем товарные запасы бензина снизились на 831 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 2,87 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.
Участники рынков также ждут подведения итогов сентябрьской встречи руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится в среду в 22:00 по бакинскому времени. Эксперты Уолл-стрит практически уверены в том, что американский регулятор по итогам этого заседания оставит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых.
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