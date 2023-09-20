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Внешняя политика 20.09.2023 23:53

Алиев заявил Мишелю, что результаты антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана в Карабахе положительно повлияют на мирный процесс Баку и Еревана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел телефонный разговор с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем, стороны обсудили антитеррористические мероприятия локального характера ВС Азербайджана в Карабахском регионе страны.

"Алиев в ходе разговора отметил важность поддержки мирной повестки в регионе. Он также заявил, что односторонние шаги могут дать обратный эффект. Глава государства подчеркнул, что достигнутые (в ходе антитеррористических мероприятий локального характера - ИФ) результаты положительно повлияют на прогресс в переговорах по мирному договору между Азербайджаном и Арменией", - говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, КАРАБАХ


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