Южная Корея ввела очередные санкции против лиц и организаций, связанных с КНДР

Власти Южной Кореи ввели санкции против десяти физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием КНДР, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

Под санкции попали, в частности, глава минобороны КНДР Кан Сун Нам и бывший начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Су Ир.

Организациями, попавшими под санкции, стали словацкие компании Versor SRO и Glocom.

Отмечается, что меры были введены в связи с якобы незаконной торговлей оружием КНДР с другими странами.

Это 12-я по счету серия санкций против КНДР с момента прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля в 2022 году. За это время в санкционные списки были добавлены 64 физических и 53 юридических лица.