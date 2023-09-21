Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Дальнее зарубежье 21.09.2023 13:31

Южная Корея ввела очередные санкции против лиц и организаций, связанных с КНДР

Власти Южной Кореи ввели санкции против десяти физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием КНДР, сообщают в четверг южнокорейские СМИ.

Под санкции попали, в частности, глава минобороны КНДР Кан Сун Нам и бывший начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Су Ир.

Организациями, попавшими под санкции, стали словацкие компании Versor SRO и Glocom.

Отмечается, что меры были введены в связи с якобы незаконной торговлей оружием КНДР с другими странами.

Это 12-я по счету серия санкций против КНДР с момента прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля в 2022 году. За это время в санкционные списки были добавлены 64 физических и 53 юридических лица.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


В Сеуле обсуждают с партнерами возможный визит Ким Чен Ына в Россию КНДР готовится к пуску межконтинентальной баллистической ракеты Мир никогда не признает КНДР ядерной державой В Сеуле анализируют фотографии из КНДР с выставки вооружений, которую посетили Ким Чен Ын и Шойгу Президент Южной Кореи потребовал от министерства по делам объединения действовать более жестко в отношении КНДР Командование по операциям с беспилотниками будет создано в Южной Корее в сентябре Ответ Сеула на применение КНДР ядерного оружия будет «подавляющим» Данные секретных документов Пентагона не повлияют на отношения Южной Кореи и США КНДР заплатит за свои провокационные действия - президент Южной Кореи Президент Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями за запуски ракет

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az