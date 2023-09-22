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Цена на нефть

21.09 $/bbl +/- WTI 89.63 -0.03 Brent 93.30 -0.23

ТЭК 22.09.2023 12:03

Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть поднимаются в пятницу после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Рынок завершил в минусе третью сессию подряд, несмотря на внутридневной скачок цен в четверг на новости о том, что правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Решение России, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива, вероятно усугубит его нехватку на глобальном рынке, отмечает Marlet Watch

Давление на нефтяной рынок на этой неделе оказали "ястребиные" сигналы Федеральной резервной системы (ФРС), а также опасения ухудшения ситуации в экономике США и, соответственно, спроса на нефть в результате ужесточения политики американским ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в пятницу составляет $93,86 за баррель, что на $0,56 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов снизилась на $0,23 (0,3%) до $93,3 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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