Полиция Швеции разыскивает мужчину после стрельбы в пабе

Полиция Швеции ведет розыск мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек в пабе, сообщает портал The Local.
В ночь на пятницу неизвестный открыл огонь в ирландском пабе в городе Сандвикен. Два человека погибли, еще два получили ранения.
По версии полиции, целью нападавшего был один человек, остальные трое стали случайными жертвами.
Стражи порядка проверяют возможную связь этой стрельбы с аналогичными происшествиями в последние недели, в частности стрельбой в Стокгольме и Уппсале.
Сотрудники полиции предполагают, что все эти события могут быть связаны с деятельностью преступных группировок.
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