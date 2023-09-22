Полиция Швеции разыскивает мужчину после стрельбы в пабе

Полиция Швеции ведет розыск мужчины, которого подозревают в убийстве двух человек в пабе, сообщает портал The Local.

В ночь на пятницу неизвестный открыл огонь в ирландском пабе в городе Сандвикен. Два человека погибли, еще два получили ранения.

По версии полиции, целью нападавшего был один человек, остальные трое стали случайными жертвами.

Стражи порядка проверяют возможную связь этой стрельбы с аналогичными происшествиями в последние недели, в частности стрельбой в Стокгольме и Уппсале.

Сотрудники полиции предполагают, что все эти события могут быть связаны с деятельностью преступных группировок.