ЕС планирует увеличить импорт газа из Азербайджана

Между Брюсселем и Баку есть договоренность о наращивании поставок газа из Азербайджана в Европейский союз, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи.

"В настоящее время действует меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном с целью увеличить снабжение газом и установить партнерство в области энергетики на будущее, включая также и возобновляемые источники", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Согласно приведенным им цифрам, Азербайджан поставил Евросоюзу в 2021 году 8,1 млрд куб. м газа, в 2022 году - 11,3 млрд куб. м.

"И цель меморандума о взаимопонимании - достичь в будущем 20 млрд куб. м в год", - отметил представитель ЕК.