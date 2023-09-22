Байрамов и Лавров проводят встречу в Нью-Йорке

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров проводят встречу в Нью-Йорке на "полях" мероприятий по линии Генассамблеи ООН. Отдел новостей

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