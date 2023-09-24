Алиев и Эрдоган примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван

Канцелярия президента Турции раскрыла некоторые детали визита президента страны Реджеба Тайипа Эрдогана 25 сентября в Нахчыван (Азербайджан). Как сообщалось ранее, визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и будет однодневным. "Алиев и Эрдоган примут участие в церемонии закладки газопровода Ыгдыр - Нахчыван и открытия модернизированного Нахчыванского военного комплекса", отмечает канцелярия президента Турции. В.Алиев

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