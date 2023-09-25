Цены на нефть растут

Цены на нефть поднимаются в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в понедельник составляет $93,79 за баррель, что на $0,52 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,03, до $93,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,39 (0,43%), до $90,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $0,4 (0,5%), до $90,03 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.