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Дальнее зарубежье 25.09.2023 14:01

В ЕК считают, что работающие в Китае европейские компании обеспокоены изменением его внутренней политики

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что европейские компании тревожит политизация деловой среды в КНР.

"Европейские компании обеспокоены направлением, в котором движется Китай", - приводит близкий к институтам ЕС портал EURACTIV его слова с выступления в понедельник в университете Цинхуа в Пекине.

Он отметил привлекательность Китая для европейских инвестиций, пояснив, что "и ЕС, и Китай получили огромную выгоду от своей открытости миру". В то же время Домбровскис добавил, что теперь многие компании не уверены в том, какие позиции они занимают в Китае "из-за "более политизированной деловой среды". По его словам, нынешняя политика властей КНР "привела к меньшей прозрачности, неравному доступу к государственным рынкам, дискриминации в стандартах и требованиях безопасности, а также в требованиях в отношении локализации и передачи данных".

Домбровскис сослался на недавно принятые в Китае законы о национальной безопасности. "Новый закон о международных отношениях и новая редакция закона о борьбе со шпионажем вызывают большую обеспокоенность нашего бизнес-сообщества", - подчеркнул он, указав на то, что "их двусмысленность оставляет слишком много места для интерпретации".

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 13 сентября в своем ежегодном докладе Европарламенту о состоянии Евросоюза заявила о несправедливой торговой политике Китая. В частности, она говорила о рынке электрических автомобилей.

"Возьмем, к примеру, сектор электромобилей. Это важнейшая отрасль чистой экономики с огромным потенциалом для Европы. Но мировые рынки сейчас наводнены более дешевыми китайскими электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий", - сказала глава ЕК.

Она объявила, что ЕК начинает расследование о государственном субсидировании электромобилей, поступающих из Китая. По ее словам, Европа открыта для конкуренции, но она должна защищаться от несправедливой практики.

Пекин осудил это как "протекционистскую" меру, которая окажет "негативное влияние на экономические отношения".

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, БИЗНЕС, МНЕНИЕ


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