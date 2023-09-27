Банки в Азербайджане за 8 мес. увеличили потребкредитование на 16% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-августе 2023 года вырос на 11,4% - до 22 млрд 484,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в августе кредитный портфель банков и НБКО вырос на 2% или 442,2 млн манатов (в июле: + 75,7 млн манатов).

Объем просроченных кредитов на конец августа составляет 534,25 млн манатов (спад за отчетный период на 10% - ИФ) или 2,4% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 31 августа 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 753,9 млн манатов (рост на 23,4%) или 21,1% всех кредитов, частными банками - 17 млрд 60,26 млн манатов (рост на 8,4%) или 75,9% всех кредитов. Остальные 669,9 млн манатов (рост на 13,6%) приходятся на долю НБКО.

Из общего объема займов, выданных на конец августа на кредитование в национальной валюте приходится 18 млрд 275,48 млн манатов (рост на 12,9%), в иностранной валюте - 4 млрд 208,6 млн манатов (рост на 5,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец августа составляет 18,7% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 453,56 млн манатов (15,4% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, водное хозяйство – 702,39 млн манатов (3,1%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 540,77 млн манатов (2,4%), строительство - 1 млрд 98,75 млн манатов (4,9%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 102 млн манатов (4,9%), транспорт и связь - 1 млрд 103,79 млн манатов (4,9%), на домохозяйства - 13 млрд 63,9 млн манатов (58,1%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-августе 2023 года на 15,9% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде